Palmeiras domina o Santos no Allianz e ganha mais um clássico no Paulistão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No melhor estilo Abel Ferreira, o Palmeiras conquistou mais uma vitória no Campeonato Paulista na noite deste domingo (13). No Allianz Parque, o Verdão fez um jogo seguro, não correu riscos e bateu o Santos, por 1 a 0, com gol de pênalti do meia Raphael Veiga. O resultado poderia ter sido mais amplo para o Verdão, que jogou todo o segundo tempo com um a mais em campo após a expulsão de Velázquez na etapa inicial.

Com capacidade máxima liberada pelo poder público, o Palmeiras jogou para mais de 38 mil pessoas em seu estádio e não decepcionou. O Alviverde foi superior do início ao fim, controlou o adversário e pecou apenas nas finalizações erradas no segundo tempo. O Santos, que ainda corre risco de rebaixamento no Paulistão, se limitou a defender e teve apenas uma chance clara de gol durante os 90 minutos de jogo.

O começo da partida foi marcado pelo domínio alviverde em campo. Com uma postura avançada, o time do técnico Abel Ferreira atacou com Dudu, Rony, Veiga e também com os dois laterais, deixando o Santos acuado em seu campo de defesa. A estratégia do Peixe foi apostar nas bolas lançadas em Ricardo Goulart, muito vaiado pelos palmeirenses sempre que tocava na bola. O camisa 10, inclusive, quase abriu o placar em um cabeceio que parou na trave e depois nas mãos do goleiro Weverton.

O uruguaio Emiliano Velázquez, zagueiro do Santos, se tornou um dos personagens da partida ao receber dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo em jogadas muito parecidas -pé na altura do rosto de seus adversários. Primeiro, acertou a cara de Rony e depois, dentro da área, sobrou para Kuscevic em lance que gerou o pênalti ao Palmeiras. O defensor foi para o chuveiro mais cedo e viu o meia Raphael Veiga colocar o Alviverde em vantagem no Allianz Parque.

O lateral-direito Mayke, do Palmeiras, precisou ser substituído após sofrer uma torção. Em uma disputa de bola com Lucas Braga, Mayke esticou a perna e viu seu pé direito prender no gramado do Allianz Parque. O jogador nem sequer conseguiu se levantar, recebeu atendimento médico e foi imediatamente substituído por Marcos Rocha.

O segundo tempo do clássico foi um jogo do sistema ofensivo do Palmeiras contra a defesa do Santos. O time da casa se impôs ainda mais em campo com um a mais e criou boas chances de gol pelo lado direito do ataque, sobretudo nas arrancadas de Dudu por aquele setor. Abatido e sem conseguir demonstrar poder de reação, o Peixe apenas conseguiu seu primeiro escanteio aos 32' e não agrediu o gol defendido por Weverton.

Com a derrota no clássico, o Santos se manteve em situação delicada na tabela de classificação do Campeonato Paulista. O Peixe soma apenas dez pontos em 30 disputados e ainda corre risco de rebaixamento. Em contrapartida, por conta do baixo número de pontos ganhos de seus adversários no Grupo C, a equipe da Vila Belmiro também pode conquistar a classificação para a fase mata-mata.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (16) para enfrentar a Ferroviária, fora de casa, pela sequência do Campeonato Paulista. Um dia depois, também no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Corinthians na partida que fecha sua sequência de clássicos pelo estadual.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1x0 SANTOS

Data: 13/03/2022

Local: Allianz Parque, em São Paulo (BRA)

Hora: 18h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Marcos Rocha (Palmeiras); Auro, Lucas Pires e Velázquez (Santos)

Cartão vermelho: Velázquez (Santos)

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Kuscevic e Jorge; Jailson, Zé Rafael (Atuesta), Gustavo Scarpa (Wesley) e Raphael Veiga (Deyverson); Dudu e Rony (Rafael Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS

João Paulo; Auro (Gabriel Pirani), Velázquez, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Kaiky, Sandry (Camacho), Vinícius Zanocelo (Vinícius Balieiro) e Lucas Barbosa; Ricardo Goulart (Marcos Leonardo) e Ângelo (Lucas Braga). Técnico: Fabián Bustos.