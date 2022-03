Barcelona faz 3 gols em 13 minutos, vence Osasuna e entra no G4 da La Liga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona construiu uma goleada em 13 minutos e garantiu uma vitória por 4 a 0 sobre o Osasuna na tarde deste domingo (13) em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Camp Nou, em Barcelona. Os gols foram marcados por Ferrán Torres, Aubameyang e Riqui Puig.

Com o resultado, o Barça chega a 3ª posição da tabela, com 51 pontos somados, já o Osasuna permanece na 11ª, com 35. Os Merengues voltam a campo pelo Espanhol no próximo domingo (20), contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, às 17h. Antes disso, encara o Galatasaray, pela Liga da Europa, na quinta-feira (17), às 14h45. O Usasuna pega o Levante, no sábado (19), às 14h30.

Dembelé, que começou o ano sendo vaiado durante as partidas, está aos poucos conquistando a empatia dos torcedores com o retorno da boa fase. Tal redenção começou na vitória diante do Elche por 2 a 1 na última rodada e continuou na partida deste domingo, na qual foi responsável pela assistência de dois dos quatro gols do jogo.

Os Merengues mantiveram domínio dos passes, da posse, dos ataques e do placar, mantendo a intensidade durante toda a primeira etapa e pisando no freio apenas no segundo tempo com o placar já construído. Daniel Alves avançado na lateral e Busquets focaram em atrair a marcação, facilitando o trabalho coletivo do ataque para manter o jogo entre o meio campo e o setor defensivo rival.

Com pouquíssimas chances de reagir, o que se pode ver foi um Osasuna afundando no próprio campo sem conseguir sair e ficando vulnerável pela falta de organização, principalmente no meio de campo. Os jogadores não conseguiam manter o domínio da bola e frequentemente erravam passes, dando oportunidade para o Barcelona ampliar a posse e consequentemente o domínio.

O jogo foi resolvido em exatos 13 minutos. No primeiro gol, Ferrán Torres de pênalti bateu no canto esquerdo e deslocou o goleiro Herrera. No segundo, Dembélé achou Ferrán Torres livre entre os zagueiros e tocou para o atacante apenas deixar mais e no terceiro, Dembélé (mais uma vez), cruzou e Aubameyang se antecipou à marcação no primeiro pau e, com um toque, desviou para o gol.

O Barcelona tirou o pé do acelerador durante a segunda etapa, criou poucas oportunidades no ataque e Ferrán Torres até tentou deixar um 'hat-trick' alá Cristiano Ronaldo na Premier League, mas sobrou para Riqui Puig, que tinha entrado há três minutos para fechar o placar em 4 a 0.

Piqué 600

Além da goleada e da vaga no G4 da tabela, Piqué também comemorou na partida de hoje seu jogo de número 600 com a camisa do Barcelona. A comemoração poderia até ser melhor, se o gol feito pelo zagueiro aos 9 da segunda etapa não fosse anulado.