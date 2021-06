Palmeiras cai nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil; veja memes

rindo do vexame do Palmeiras//Lembrando que agora começa Corinthians e Atlético pic.twitter.com/iQpEZwCn2p

CRUZEIRO ELIMINADO DA COPA DO BRASIL PALMEIRAS ELIMINADO DA COPA DO BRASIL pic.twitter.com/oScwnucSIB

VEXAME HISTÓRICO! Palmeiras acaba de dar seu maior vexame na história do Allianz Parque. Perdeu no jogo. Perdeu nos pênaltis. Em casa. E depois de vencer na ida... #CRB gigante pic.twitter.com/1D5NPOnicF

Parque de diversão? Se liga no que o CRB falou sobre o estádio do Palmeiras… pic.twitter.com/n7cRoc8gpD

“O futebol do Nordeste é um lixo” Dois dias depois de o radialista paulista Domenico Gatto, torcedor do Palmeiras, criticar o futebol do nordeste, o Palmeiras é eliminado pelo CRB, de Alagoas. pic.twitter.com/jsduQXM2oG

O Palmeiras não conseguiu o empate contra o CRB e foi eliminado da Copa do Brasil na partida decidida nos pênaltis, nesta quarta-feira (9) no Allianz Parque.

