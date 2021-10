Palmeiras busca reação no Brasileiro para se manter na zona da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com apenas 22% de aproveitamento no segundo turno do Campeonato Brasileiro e 14 pontos atrás do líder Atlético-MG (53 a 39), o Palmeiras começa a recalcular suas metas no Nacional.

Em terceiro lugar, o time alviverde busca consolidar sua posição entre os quatro primeiros para garantir uma vaga direta na Libertadores de 2022 e atenuar a pressão antes da decisão deste ano do torneio continental.

Ainda que o campeão sul-americano tenha assegurada a sua presença na próxima edição, garantir a classificação pelo Nacional, pela quantidade de vagas, é mais confortável do que no confronto em jogo único com o Flamengo, na finalíssima marcada para o dia 27 de novembro, no Uruguai.

Para isso, a reação no Brasileiro tem de ser imediata. A começar pelo duelo com o Bahia, nesta terça-feira (12), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada --Globo e TNT exibem a partida.

A equipe baiana está na zona de rebaixamento, com apenas 26 pontos, mas vem de uma vitória na última rodada, sobre o Athletico, por 2 a 0.

Já o time alviverde não vence há quatro jogos, desde o triunfo sobre a lanterna Chapecoense (2 a 0). Na sequência, foram quatro jogos sem vitória, com três derrotas e um empate: Corinthians (2 a 1), Juventude (1 a 1), América-MG (2 a 1) e Red Bull Bragantino (4 a 2).

Depois do revés mais recente, diante do time de Bragança, no sábado (9), no Allianz Parque, os muros do CT palmeirense na Barra Funda e do Allianz Parque foram pichados pela torcida, com frases como "salário de G4, futebol de Z4", "elenco vagabundo" e "diretoria omissa".

Também cobrado pelos torcedores, Abel Ferreira mudou o tom de suas palavras. Depois de criticar a atuação dos jogadores recentemente, o técnico reconheceu sua parcela de responsabilidade.

"O maior culpado sou eu. Eu sou o treinador e coloco para jogar. Os erros deles são meus erros. Eles vão para dentro e jogam e eu assumo a responsabilidade", afirmou.

O português disse ainda que a chance de brigar pelo título brasileiro é cada vez mais remota --no segundo turno, o Palmeiras disputou seis partidas e conquistou quatro pontos.

O treinador terá nesta terça uma série de desfalques, como Weverton, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez, convocados para jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, além de Mayke, Marcos Rocha, Danilo e Zé Rafael, estes lesionados.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (12)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Onde assistir: Globo e TNT