Guga elogia Cuca, quer vencer o Brasileirão e fazer história no Atlético-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - O elenco do Atlético-MG é recheado de opções para o técnico Cuca, que tem em mãos um dos melhores grupos de atletas do futebol nacional, e busca títulos importantes com o Galo na temporada de 2021. Dentre as peças que o treinador tem utilizado está o lateral direito Guga, titular nas últimas partidas e que tem mostrado bom futebol, aproveitando a ausência do lesionado Mariano.

"Todo jogador trabalha para jogar, pra poder ajudar o time. Isso acontece com qualquer um, de qualquer posição. Temos um elenco muito forte, com grandes jogadores em todos os setores do campo e isso eleva o nível da competitividade interna também, o que é muito saudável pro clube. Espero continuar jogando bem, desempenhando um bom papel e ajudando o Atlético a conquistar os objetivos", afirmou Guga em entrevista ao UOL Esporte.

Depois de ficar pelo caminho na Copa Libertadores da América com a eliminação nas semifinais — caiu diante o Palmeiras —, o Atlético-MG foca todos os seus objetivos nas demais competições em que está bem vivo, o Campeonato Brasileiro — é o líder isolado —, e na Copa do Brasil — é um dos semifinalistas. Com quase 90% de chances de ganhar o Brasileirão, segundo cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Galo usa toda força de seu elenco para, quem sabe, encerrar um incômodo jejum: o de 50 anos sem conquistar esse título.

Jovem e com apenas 23 anos, Guga nutre a esperança pela conquista da tão importante taça do Brasileiro, que o Galo não conquista há 50 anos. O jogador afirma que sabe lidar com a pressão e a responsabilidade pela atual condição de liderança do clube no torneio, e o longo jejum de conquistas nessa competição.

"Acho que a pressão é para todo mundo, principalmente por representarmos um clube gigante como o Atlético. Sabemos da responsabilidade e da pressão que existe pelo longo tempo sem conquistar o Brasileiro, mas tentamos não deixar isso afetar e trabalhar tranquilamente para que os resultados venham. Se Deus quiser, com muito trabalho, vamos em busca dessa taça", disse.

Em busca cada vez de mais espaço no grupo atleticano, Guga enxerga evolução no seu trabalho ao longo das últimas temporadas. E quer usar isso em favor do clube.

"Acho que o tempo nos traz muitos benefícios, principalmente na forma de enxergar o jogo, tomadas de decisão. A cada ano que passa a gente evolui, aprende um mais e consegue passar isso pro resultado em campo. Hoje me sinto um cara mais preparado e é essa evolução constante que busco diariamente", comentou.

No ano passado, ainda quando Jorge Sampaoli era treinador do Atlético-MG, o Alvinegro ficou no quase no Campeonato Brasileiro. Depois da saída do argentino e a chegada do técnico Cuca, muita coisa mudou no Galo, que neste ano tenta faturar a taça que na temporada passada ficou pelo caminho.

"Não acho que isso seja um problema dos outros treinadores [falta da briga no Brasileirão], mas sim mérito do Cuca. Além de ser um grande treinador, um cara que entende muito de futebol, ele tem uma grande identificação com o Atlético e acho que essa relação ajuda bastante. Se Deus quiser conseguiremos fazer história juntos aqui", se encheu de esperança.

Até pela idade, Guga sonha em atuar em um clube da Europa. No entanto, prefere pensar no presente e ajudar o Galo a conquistar títulos.

"Todo jogador tem o sonho de atuar na Europa, mas eu sempre prefiro pensar no presente e trabalhar com o momento. Hoje, o sonho que tenho é conquistar mais títulos aqui no Atlético e é para isso que estamos trabalhando", garantiu.

Eliminação na Libertadores

Sensação de que o Galo poderia ter ido mais longe?.

"Sim, a sensação é que poderíamos ter passado de fase, principalmente pelo fato de terem sido dois empates e o regulamento decidiu a vaga. Mas isso é passado, e o nosso foco já se voltou totalmente para o Brasileiro e a Copa do Brasil. Temos que tirar lições dos momentos difíceis para crescer e evoluir".

A luta no Brasileirão ficou só entre Galo e Flamengo?

"Essa temporada está mostrando que o futebol brasileiro está muito equilibrado, com alguns times brigando por títulos. Clubes com grandes investimentos, outros com menos mas com trabalhos excelentes ali em cima da tabela também. Então temos que ter muito foco e determinação para seguir firme na briga pelos títulos que disputamos".