Palmeiras busca empate com o Atlético-MG e decide em casa vaga na semi da Libertadores

Em 2021, as duas equipes também se enfrentaram na competição, mas pelas semifinais. Na ocasião, o Palmeiras avançou para a final pelo extinto critério do gol fora de casa. As partidas terminaram 0 a 0 no Allianz Parque, onde Hulk perdeu um pênalti, e 1 a 1 no Mineirão.

Além disso, o empate na casa atleticana fez o time alviverde ampliar sua longa invencibilidade jogando como visitante na competição. Agora, são 20 jogos sem perder, com 14 vitórias e seis empates. O time teve, ainda, duelos em campos neutros, justamente as finais de 2021 e 2020, ambas vencidas pelo clube.

Com o resultado, a disputa por vaga na semifinal está aberta. Vale lembrar que não há mais o gol fora de casa como critério de desempate. O jogo de volta será na próxima quarta (10), no Allianz Parque.

Os donos da casa chegaram a abrir dois gols de vantagem, com Hulk e um gol contra do zagueiro Murilo, mas o próprio defensor foi quem descontou primeiro antes de Danilo marcar nos minutos finais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol de Danilo já nos acréscimos, o Palmeiras buscou um importante empate contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (3), por 2 a 2, no confronto de ida pelas quartas de final da Libertadores.

