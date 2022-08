Com gol contra CDC vence Sul América por 3x2 no Amazonense

Manaus/AM - Nesta quarta-feira, 3 de agosto, o CDC venceu o Sul América EC por 3 a 2, no estádio Ismael Benigno. A partida abriu os jogos pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense da Série B 2022.

Os gols foram marcados por Rafael Batatinha (2x) e Élber para o CDC. Carlos Bruno (do CDC, contra) e Diego para o Sul América.

Com a vitória, o CDC assume a 3ª posição (fica atrás do Unidos do Alvorada pelo terceiro critério do REC, menor número de gols sofridos) com seis pontos ganhos. O Sul América está na 7ª posição, com quatro.

No sábado, dia 6 de agosto, Rio Negro e EC Tarumã se enfrentam às 9 horas no Carlos Zamith. Duas partidas no domingo, dia 7 de agosto, finalizam a rodada.

Os jogos de domingo iniciam às 15 horas, na Colina, duelam Librade e Atlético Amazonense. RB do Norte e Unidos do Alvorada EC se enfrentam no mesmo horário no Carlos Zamith.

Jogos da 4ª rodada

06/08 – 15 horas - Carlos Zamith

Rio Negro x EC Tarumã - Antônio Carlos P. Frutuoso

07/08 - 9 horas - Colina

Librade x Atlético Amazonense - Elenildo Batista

07/08 – 15horas - Carlos Zamith

RB do Norte x Unidos do Alvorada EC - Rafael Tourinho

Fonte: FAF