Palmeiras afasta Patrick e fala em 'falta de empatia e ato inamissível'

O caso aconteceu poucas horas depois de PK ter sido advertido e multado pela diretoria do clube por entrar em campo -na partida contra o Américo-MG -com um piercing na orelha e desfalcar a equipe por quase sete minutos para tentar retirar o acessório.

"Lamentavelmente, o Palmeiras se deparou com um novo caso de quebra de protocolo sanitário por parte de um de seus atletas. Desta vez o episódio envolveu Patrick de Paula. Da mesma forma com que tratou a situação envolvendo o jogador Lucas Lima, o clube aplicará as sanções administrativas máximas determinadas pelo seu regulamento interno. Ambos os atletas ficam afastados dos treinamentos até determinação do Departamento de Futebol", e continuou:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.