Palacios, Taison e Saravia podem aparecer no Inter contra o Cuiabá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma semana para definir o time que entrará em campo no sábado (31) para encarar o Cuiabá, o técnico Diego Aguirre procura as melhores opções. Sem contar com Yuri Alberto e Thiago Galhardo, suspensos, o Inter titular pode ter uma série de trocas.

Com Taison e Saravia de volta após lesões, e ainda sem contar com Paolo Guerrero, a equipe será mantida em sigilo durante os próximos dias. A ideia é aprimorar, principalmente, a conclusão das jogadas. O Inter tem criado e desperdiçado chances a cada partida.

Considerando as formações utilizadas recentemente pelo Colorado, a tendência aponta para Saravia voltando na direita, com Bruno Méndez e Cuesta no centro da zaga, Moisés na esquerda e Daniel no gol.

No meio-campo, Dourado começa a proteção à defesa, Edenilson e Taison jogam centralizados e Mauricio estará aberto na esquerda. Pela direita, Caio Vidal disputa posto com Palacios.

Na frente, a principal opção é Vinicius Mello. Outra alternativa seria colocar Palacios na direita e usar Caio Vidal como homem mais perto do gol rival.

O Inter encara o Cuiabá no sábado, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileiro.