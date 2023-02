Pai de Messi acha difícil jogador argentino voltar ao Barcelona

Após vencer a Copa do Mundo do Catar, o pai de Lionel Messi disse nesta quinta-feira (16) achar difícil uma volta do craque argentino ao Barcelona, clube em que jogou durante a maior parte de sua carreira.

"Não acredito. As condições não estão dadas", disse Jorge Messi a repórteres no Aeroporto Internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, em Barcelona, quando perguntado se há possibilidades de o argentino retornar.

O pai de Messi lembrou que o craque "tem contrato com o Paris Saint-Germain" e afirmou que não falou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, sobre o assunto.