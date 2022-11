Pachuca (MEX) tem interesse no volante Rodrigo Fernández, do Santos

Rodrigo Fernández chegou ao Santos em março e disputou 38 jogos no ano, com um gol marcado.

Quando acertou o empréstimo junto ao Guaraní, o Santos já definiu um contrato em caso de compra, com aumento salarial de 20%, e teve a assinatura do jogador. Agora, depois de ser titular durante toda a temporada, ele pede mais.

O Santos, porém, afirma que irá exercer a cláusula de compra de cerca de R$ 6 milhões do uruguaio. O problema está na valorização salarial do meio-campista para 2023.

