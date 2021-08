Pablo marca duas vezes contra ex-clube e alivia situação do São Paulo no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pablo mostrou se sentir à vontade na Arena da Baixada, ainda que não vista mais a camisa do Athletico. Neste sábado (7), o ex-jogador rubro-negro marcou dois gols e definiu a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre os donos da casa.

Foi um resultado importante para o time tricolor, que começou a rodada na zona de rebaixamento. A situação ainda é crítica, com apenas 15 pontos conquistados em 15 partidas, mas o resultado torna o clima mais leve às vésperas de um confronto importante.

Na próxima terça-feira (10), o São Paulo vai abrir o confronto com o Palmeiras pelas quartas de final da Copa Libertadores, no Morumbi. O jogo de volta, no Allianz Parque, está marcado para o dia 17.

Também classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, fase na qual enfrentará o Fortaleza, os comandados de Hernán Crespo precisavam reagir no Brasileiro para não deixar a pressão pelo rendimento no torneio afetar o desempenho nos mata-matas.

Justamente por isso, o treinador argentino resolveu utilizar formação titular em Curitiba. E conseguiu aproveitar os erros da defesa do Athletico, sobretudo na etapa inicial.

Primeiro, Pedro Henrique foi driblado dentro da área e cometeu pênalti sobre Pablo, que fez a cobrança e abriu o placar, aos 13 minutos. Os donos da casa chegaram a empatar, com Kayser, aos 28, mas o São Paulo voltou a ficar à frente com mais um gol de Pablo, ainda no primeiro tempo, aos 33.

Na etapa final, o Athletico até conseguiu passar mais tempo com a bola no campo de ataque, mas não fez o suficiente para conseguir buscar o empate mais uma vez. Ficou, assim, estacionado nos 23 pontos, ainda na briga para ocupar a zona de classificação à Libertadores de 2022.

Na próxima rodada, o São Paulo vai enfrentar o Grêmio, no sábado (14), no Morumbi, certamente sem Benítez. O meia não chegou a jogar contra o Athletico, mas acabou expulso pelo árbitro Jean Pierre Goncalves Lima por chutar a bola na marca do escanteio enquanto fazia seu aquecimento junto aos demais reservas.

ATHLETICO-PR

Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Marcio Azevedo (Jaderson); Richard (Zé Ivaldo), Erick (Léo Cittadini) e Terans (Jadson); Nikão, Vitinho e Renato Kayzer (Vinicius Mingotti). T.: António Oliveira

SÃO PAULO

Volpi; Igor Vinicius (Orejuela), Miranda, Léo e Welington (Luan); Nestor (Bruno Alves), Liziero, Igor Gomes (Reinaldo) e Gabriel Sara; Rojas (Galeano) e Pablo. T: Crespo

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Richard, Thiago Heleno, António Oliveira (CAP); Igor Vinicius, Welington, Galeano e Crespo (SAO)

Cartões vermelhos: Benítez (SAO)

Gols: Pablo, aos 13min, Renato Kayzer, aos 27min, e Pablo, aos 33min do 1º tempo