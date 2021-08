Atlético-MG diz que cumprirá acordo sobre retorno de torcida ao estádio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Atlético-MG se manifestou após a polêmica decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por pedido do próprio clube, que permitiu o Galo ter torcida —em 30% da capacidade do estádio— nos jogos como mandante em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em nota oficial publicada no site do Alvinegro, o presidente Sérgio Coelho, mesmo com a liminar garantida pelo STJD, garantiu que cumprirá o acordo feito no Conselho Arbitral com os demais clubes do Campeonato Brasileiro, em 2020. Isso, desde que todos os participantes respeitem o acordo. O Flamengo foi o primeiro a ser liberado pelo tribunal à volta do torcedor ao estádio.

"O Galo respeitará o acordo feito em 2020, no Conselho Arbitral (órgão consultivo da CBF e previsto no regulamento do Campeonato Brasileiro), que prevê o retorno de público apenas quando, no mínimo, 80% das cidades que possuem clubes na Série A tiverem essa possibilidade. O Atlético cumprirá o acordado no Conselho Arbitral desde que o mesmo seja feito por todos os integrantes da Série A", diz parte da nota atleticana.

Se fosse seguir a liberação do STJD, o Galo poderia ter torcedores no estádio já no dia 14 de agosto, no jogo contra o Palmeiras, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O pedido do Atlético-MG, atendido pelo STJD, é mais um que gerou polêmica no cenário nacional, tendo em vista que a entidade que regula o futebol no país havia acordado com os clubes que o retorno de torcedores aos estádios aconteceria somente com "a melhora dos índices epidemiológicos nas cidades-sede dos clubes participantes e desde que aprovado pelas autoridades sanitárias locais, em quantidade que garantisse a manutenção do equilíbrio técnico da competição".

A CBF emitiu nota nesta semana e afirmou que tentará derrubar a liminar que autoriza o Flamengo a jogar partidas nacionais com público no estádio. "A CBF apresentará os esclarecimentos necessários ao STJD do Futebol e confia que o Pleno do Tribunal garantirá a manutenção do equilíbrio técnico da competição e a segurança dos torcedores", diz parte da nota oficial da entidade máxima do futebol no Brasil em relação à decisão que beneficiou o Flamengo.