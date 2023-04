PA celebra o retorno e projeta futuro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo André voltou às pistas neste domingo (30) após um ano e meio afastado por participar do BBB22. O atleta fez o segundo melhor tempo do ano no Brasil na semifinal dos 100m rasos, mas acabou sentindo uma lesão na grande decisão. Apesar disso, PA celebrou o retorno e projetou um futuro promissor.

"Foi bem diferente o dia de hoje. Até ao acordar, no caminho até aqui. Mas eu fiquei mais surpreso na zona de aquecimento, ainda estava me encontrando. Eu sabia que ali era meu lugar, e já me encontrei. O recado foi dado, estou de volta", disse PA logo após a final dos 100m.

Paulo André completou os 100m rasos em 10.18s e passou em primeiro lugar para a final. Na decisão, PA despontou e nos últimos 50 metros sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita. A possível lesão não desanimou o atleta, que não conseguiu participar da prova dos 200m.

"Estou muito feliz, muito contente. Era o que eu queria. Infelizmente tive um imprevisto ali na final, mas são coisas que acontecem no mundo do esporte. Estou muito tranquilo, faz parte do processo. Estou muito contente, corri muito bem, agora é trabalhar para continuar com nosso trabalho", declarou.

A marca de Paulo André na semifinal foi muito boa considerando que ele estava sem competir por um ano e meio. O ex-BBB falou que não ficou surpreso com a marca e acredita que abaixaria o tempo na final caso não tivesse sofrido com a lesão.

"Confesso que eu esperava abaixo, é o que eu iria fazer na final, creio. Vendo a prova, eu estava indo muito bem. O campeão fez 10.23s e eu estava à frente dele, acredito que seria abaixo de 10.18s, é a fase onde eu costumo crescer. Foi onde eu forcei um pouco e a posterior reclamou. Mas eu acredito que faria uma marca de 10.10, 10.12, mas 10.18 é uma boa marca para quem estava parado, mas eu esperava um pouco abaixo", avaliou.