City vence com recorde de Haaland e toma liderança do Arsenal no Inglês

Apesar do recorde histórico, o melhor em campo foi Julian Álvarez. O argentino sofreu o pênalti convertido por Haaland, marcou um gol de placa e foi quem mais deu trabalho para a defesa do Fulham.

Haaland abriu o placar de pênalti aos 3' e se tornou o maior artilheiro de uma edição da Premier League. Julian Álvarez marcou o segundo do City, um golaço, e o brasileiro Carlos Vinícius, o Vinícius da Pose, fez o gol do Fulham.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Fulham por 2 a 1, neste domingo (30), no Craven Cottage, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

