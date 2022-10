Oscar Schmidt interrompe tratamento contra câncer no cérebro: 'perdi o medo'

A lenda do basquete Oscar Schmidt decidiu interromper o tratamento contra o câncer no cérebro. Ele foi diagnosticado com a doença há 11 anos.

Em entrevista à Rede TV, Oscar diz não ter medo de morrer. "Morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim era um terror. E graças ao tumor, perdi esse medo. Não quero ser o melhor palestrante ou o melhor jogador. Quero ser um marido e pai melhor", disse.

Aos 64 anos, Oscar decidiu por conta própria parar a quimioterapia neste ano.

Oscar é considerado o maior pontuador da história do basquete, tendo 49.737 pontos marcados. Schmidt possui três títulos sul-americanos pela seleção brasileira. Ele conquistou três bronzes, no Mundial das Filipinas (1978), Pan de San Juan (1979) e Copa América do México (1989).