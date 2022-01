Oscar reconhece interesse do Barça e diz que negociações estão em andamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Oscar, do Shanghai SIPG, confirmou que o Barcelona está tentando a sua contratação junto ao clube chinês. De acordo com o jogador, as conversas seguem em andamento, mas a negociação é complicada por envolver diversos fatores. "Eles estavam conversando com o meu a gente e soube desse interesse. Eles ainda estão conversando, tentando para ver se tem alguma chance. Tem a dificuldade de inscrever jogadores, eu ia precisar conversar com o meu clube aqui para me liberarem. Eu estava querendo mais ficar até o final da temporada aqui", disse o jogador à TNT Sports. "Eles estão conversando, ainda está em andamento. Mas o Barcelona está passando por momento difíceis, de até inscrever jogador — teve essa dificuldade com o Daniel Alves. Mas teve e está tendo esse contato. É legal quando um time grande te procura", acrescentou. O Barcelona vive uma crise financeira muito grande, e realmente teve dificuldade para inscrever jogadores. Para inscrever o atacante Ferran Torres, por exemplo, teve que emprestar Philippe Coutinho ao Aston Villa e reduzir o salário do zagueiro Umtiti. Vale lembrar que Oscar tem um dos salários mais altos do mundo do futebol —o que deve ser outro empecilho para a conclusão da transferência. Nesta temporada pelo Shanghai SIPG ele tem 23 partidas, 5 gols e 15 assistências.

