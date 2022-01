Fifa cita craques históricos do Palmeiras ao exaltar golaço de Endrick

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de rodar o mundo, ganhando destaque em redes sociais e jornais internacionais, o golaço de bicicleta marcado por Endrick, de 15 anos, na vitória do Palmeiras sobre o Oeste por 5 a 2 nas quartas de final da Copa São Paulo, arrancou elogios da Fifa. A conta oficial da entidade máxima do futebol internacional publicou o vídeo do lance e, na legenda, listou craques que atuaram do meio para frente e marcaram história no Palmeiras, 'apresentando' a nova joia do clube alviverde aos seguidores. "Ademir da Guia. César Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex. Apenas alguns dos nomes que iluminaram times do Palmeiras no passado. Conheçam Endrick Felipe Moreira de Sousa, 15 anos", diz a publicação. A vitória do Palmeiras sobre o Oeste-SP garantiu ao time alviverde uma vaga na semifinal da Copa São Paulo, em que a equipe tem clássico com o São Paulo neste sábado (22), às 19h (de Brasília). Na outra chave do torneio, Santos e América-MG duelam por um lugar na final hoje, às 20h (de Brasília).

