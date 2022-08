Oscar e Shanghai se despedem, e meia abre caminho para acerto com Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Oscar e Shanghai Port FC utilizaram suas redes sociais para darem um "até breve um ao outro". Liberado pelo clube chinês para resolver questões particulares no Brasil, o meia de 30 anos abriu caminho para o acerto com o Flamengo por empréstimo até o fim desta temporada.

Inicialmente, a liberação seria apenas para que o jogador ficasse com a família e treinasse de maneira individual. No entanto, o Flamengo entrou na jogada, contou com a ajuda do empresário Giuliano Bertolucci e encaminhou um acordo com atleta. Após muitas tratativas para convencer os chineses da negociação com o Rubro-Negro, a situação evoluiu.

Na rede social chinesa Weibo, Oscar postou uma despedida longa, com o principal trecho dizendo: "Nesse tempo no Brasil, vou fazer de tudo para manter meu nível competitivo físico e mental, treinando em casa ou com um clube local de futebol profissional".

Já o Shanghai, pouco tempo depois, respondeu: "Vejo você em breve. Amo você também".

Recentemente, o meia postou uma foto vestido com a camisa rubro-negra, o que aumentou ainda mais os rumores da transferência e agitou os torcedores flamenguistas.

*

ÍNTEGRA DA POSTAGEM DE OSCAR

"Desde o início de 2022 eu tenho tido alguns problemas pessoais e familiares que dificultam o meu dia a dia. Recentemente, voltei ao Brasil para acompanhar a minha família durante esse período.

Nesse tempo no Brasil, vou fazer de tudo para manter meu nível competitivo físico e mental, treinando em casa ou com um clube local de futebol profissional. Sem dúvidas, eu ainda sou e sempre serei parte do Shanghai Port FC. Meu coração está com vocês, e apoiarei o clube de toda maneira que eu puder.

Obrigado a todos os torcedores e ao Shanghai Port FC, por nos entender e apoiar. Nos veremos em breve."