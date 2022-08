Claudiomiro vira auxiliar de Lisca no Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Claudiomiro, que estava na comissão técnica do sub-20 do Santos, agora é auxiliar de Lisca e estará no dia a dia do elenco profissional no CT Rei Pelé.

Claudiomiro fará a integração entre o sub-20 e o grupo principal e substituirá Marcelo Fernandes, auxiliar que deixou o clube na semana passada. A ideia é que ele ajude Lisca a escolher quem será promovido ao elenco profissional. Em entrevista recente, Lisca disse que está de olho em "três ou quatro".

Serginho Chulapa, aos 68 anos, não será mais auxiliar da comissão técnica permanente do Santos. Ele fará parte do grupo de "ídolos eternos" do clube, que participam de eventos do time alvinegro. O ex-centroavante estará ao lado de figuras importantes como Pepe e Clodoaldo.

O Santos não descarta a chegada de outro auxiliar, mas, a princípio, Lisca contará com Mácio Hahn e Claudiomiro.