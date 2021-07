Os destaques na agenda da Olímpiada de Tóquio

Se o mar oferecer condições ao surfe, as primeiras medalhas olímpicas da história do esporte poderão sair a partir das 20h.

Beatriz Ferreira representa o boxe feminino brasileiro em uma das lutas a partir da 1h06. Se a campeã mundial avançar até a decisão do peso leve, lutará no dia 8, às 2h.

Em seu primeiro jogo, o vôlei feminino do Brasil enfrenta a Coreia do Sul às 9h45. Bicampeãs olímpicas, as mulheres querem voltar a brigar por medalha.

Pela segunda rodada do futebol masculino, a seleção brasileira encara a Costa do Marfim, às 5h30.

