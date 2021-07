Os destaques na agenda da Olímpiada de Tóquio-2020

Quinta (29)

Em seu terceiro jogo, o vôlei feminino do Brasil enfrenta o Japão, às 7h40.

A partir das 7h50, ocorre a final da disputa pelo individual geral feminino na ginástica artística.

As tão esperadas provas de atletismo, enfim, começam às 21h. Elas vão até 8 de agosto, último dia de Olimpíada.

Um dos grandes nomes é a jamaicana Shelly-Ann-Fraser-Pryce, que está em uma das baterias dos 100 m rasos feminino, a partir de 23h40 -ela ainda compete nos 200 m e no revezamento 4 x 100 m.

O handebol masculino brasileiro faz seu quarto jogo, contra a Argentina, às 21h.

Pela quarta rodada, o vôlei masculino do Brasil pega os Estados Unidos às 23h05.

A partir de 23h, o francês Teddy Riner, atual bicampeão na categoria acima de 100 kg do judô, pisa no tatame para defender o posto de estrela olímpica.

Sexta (30)

A final de duplas do masculino de tênis está marcada para a meia-noite.

Às 7h02, com o masculino, começam as eliminatórias de uma das provas mais aguardadas da natação: os 50 m livre. No feminino, a partir das 7h24, Simone Manuel, dos Estados Unidos, carrega consigo quatro medalhas olímpicas em provas de velocidade e desponta como favorita. As finais serão no dia seguinte, a partir de 22h30.

No atletismo, acontece a prova do salto com vara masculino às 21h40. Oportunidade para ver Armand Duplantis, da Suécia, atual recordista mundial, e o brasileiro Thiago Braz, ouro na Rio-2016. As eliminatórias correm pela noite. As finais serão no dia 3.

Sábado (31)

O tênis tem a final feminina a partir da meia-noite.

O dia é de campeão na vela, na categoria RS:X, que tem a disputa da regata da medalha do feminino a partir das 2h33, e do masculino às 3h33. O esporte terá provas pelos quatro dias subsequentes.

O handebol feminino brasileiro tem como rival na quarta partida, às 4h15, a Suécia.

Em seu quarto jogo, o vôlei feminino do Brasil enfrenta a Sérvia às 4h25.

Pela quinta rodada da fase de grupos, a equipe do técnico Renan Dal Zotto pega a França às 21h05.

Domingo (1º)

O tênis tem suas finais do torneio masculino de simples e do feminino de duplas a partir da meia-noite do dia 1º.

As finais das disputas individuais por aparelhos no masculino e no feminino da ginástica artística são realizadas a partir das 5h. A programação se repetirá no dia seguinte.

O handebol masculino do Brasil faz seu quinto jogo, contra a Alemanha, às 7h30.

Já o handebol feminino brasileiro tem como rival na quinta partida, às 23h, a França.

No atletismo, a fundista Sifan Hassan, da Holanda, corre os 1.500 m feminino às 21h35. Se cumprir a expectativa, estará na final em 6 de agosto, às 9h50.

Com três medalhas na Rio-2016, Isaquias Queiroz estreia em Tóquio em dupla com Jacky Godmann na canoagem velocidade C2-1.000 m a partir de 22h05. Se chegar à final, ele disputa medalha no dia 2, às 23h54.