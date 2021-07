Ordem de entrada das delegações na abertura das Olimpíadas é de acordo com o alfabeto japonês

Como é tradição, os gregos são os primeiros a entrar no estádio. Na sequência determinada pelo alfabeto local, a Islândia foi a primeira nação a desfilar. Uma das delegações, com 29 membros neste ano, é formada apenas por refugiados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As delegações dos países entraram no desfile da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio de acordo com a ordem do alfabeto Katakana, um dos utilizados no Japão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.