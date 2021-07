Natalie Moellhausen estreia na esgrima contra medalhista de prata da Rio-2016

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nathalie Moellhausen conheceu o caminho em busca da medalha no torneio de esgrima nesta edição das Olimpíadas de Tóquio. Atual campeã mundial, ela enfrenta uma adversária conhecida: a italiana Rossella Flamingo, atual número 63 do ranking e medalha de prata na última edição dos Jogos Olímpicos. A disputa na categoria espada individual está prevista para acontecer às 21h55 de hoje (23).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.