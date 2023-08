Ônibus com torcedores do Corinthians sofre acidente e 7 morrem

Um ônibus com 43 torcedores do Corinthians perdeu o controle e se envolveu em um acidente na BR-381 (Fernão Dias) em direção a São Paulo, no município de Brumadinho (MG). A concessionária responsável pela rodovia, Arteris Fernão Dias, relatou que o ônibus perdeu o controle em uma curva, colidindo contra o talude, e, posteriormente, tombou. Sete pessoas morreram e 27 precisaram de atendimento médico.

Segundo a Agência Brasil, as autoridades da Polícia Civil de Minas Gerais emitiram um comunicado oficial, revelando a identificação dos corpos de três vítimas falecidas no acidente. Conforme informações da polícia, os corpos correspondem a três homens, cuja liberação está prevista para ocorrer ainda hoje.

Os outros 27 feridos necessitaram de atendimento médico e foram encaminhados a quatro hospitais na região: o Hospital Municipal de Betim (MG), o Hospital Municipal de Oliveira (MG), o Hospital João 23 em Belo Horizonte e o Hospital Municipal de Contagem (MG), que abriga a maioria das vítimas feridas.

Os corpos dos sete torcedores que perderam a vida no acidente foram levados ao Posto Médico-legal de Betim (MG).

Segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus que transportava os torcedores do Corinthians estava operando de forma irregular: não possuía registro e tampouco contava com a autorização necessária para realizar transporte interestadual de passageiros.

A concessionária responsável pela rodovia informou que as duas faixas de tráfego no local do acidente foram reabertas e não há mais congestionamentos de veículos na área.