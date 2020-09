Onde e como assistir aos principais campeonatos do futebol europeu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mudanças nos direitos internacionais de alguns dos principais campeonatos do futebol europeu mexeram com as transmissões desses torneios para o público brasileiro na temporada 2020/21.

A Serie A italiana, antes no streaming do DAZN, estará disponível agora nas TVs aberta e fechada. Já a Bundesliga, que por muitos anos foi transmitida por ESPN e Fox Sports, canais do grupo Disney, passará a ser exibida na TV aberta.

Veja onde e como assistir às temporadas das principais ligas europeias.

PREMIER LEAGUE

A temporada 2020/2021 da Premier League, que já foi iniciada no último fim de semana, tem transmissão de ESPN e Fox Sports, ambos na TV fechada. Os canais passaram a compartilhar os direitos de campeonatos desde a fusão na qual a Disney incorporou a Fox.

O contrato da Premier League com o Grupo Disney vai até 2022.

LALIGA

O Campeonato Espanhol, que também já deu sua largada para a nova temporada, é outra liga transmitida por ESPN e Fox Sports no Brasil. Na temporada passada, os direitos da Fox eram reservados ao Fox Premium, serviço de streaming que foi encerrado.

O novo contrato com o Grupo Disney vale até a temporada 2024/2025.

BUNDESLIGA

Após anos seguidos com transmissão da ESPN e da Fox Sports, a Bundesliga mudará de plataforma para a temporada 2020/2021. O site OneFootball garantiu os direitos por três temporadas e exibirá oito dos nove jogos de cada rodada, tanto na internet como em seu aplicativo.

A novidade já estará válida para o próximo fim de semana, quando se inicia a liga alemã. Enquanto o site ainda fecha sua equipe de transmissão, as partidas serão exibidas com narração e comentários em inglês.

A partida restante da rodada será transmitida pela Band, na TV aberta. O acordo não inclui o BandSports.

SÉRIE A

Após o rompimento do DAZN com a IMG, a agência que negocia os direitos internacionais da liga, a Serie A italiana será transmitida no Brasil pelo Grupo Bandeirantes. O acordo é válido por uma temporada.

A Band, na TV aberta, exibirá um jogo por rodada, enquanto outras partidas serão transmitidas pelo BandSports, canal de TV fechada do grupo.

Além do Grupo Bandeirantes, a Rai International também exibe a liga para o público brasileiro, mas só para assinantes de algumas operadas de TV fechada (Sky, NET e Vivo) que tenham adquirido o canal no modo à la carte.

LIGUE 1

O DAZN, que até a temporada passada exibia o Campeonato Francês, teve uma negociação frustrada com a Mediapro, empresa que detém os direitos internacionais, e não exibirá a Ligue 1 na temporada 2020/2021. A competição, por enquanto, não terá transmissão para o Brasil.

CHAMPIONS LEAGUE

Principal torneio de clubes do mundo, a Champions League segue transmitida no Brasil pelo Grupo Turner, por meio da TNT, e também pelo Facebook, que tem os direitos de TV aberta.

A equipe do Esporte Interativo, da Turner, é a responsável pelas transmissões tanto na TV fechada como na rede social, em uma parceria do Facebook com o grupo.

O contrato da Turner para transmissão da Champions se encerra ao final da temporada 2020/2021.