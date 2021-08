O skate mostra como podemos construir um Brasil melhor, diz Pedro Barros

O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, e o americano Cory Juneau completou o pódio com o bronze..

"Com união, com respeito, a gente consegue. A batalha pode ser dura, mas a missão é buscar um amanhã melhor."

"Essa história do park nas Olimpíadas é só um exemplo para o povo brasileiro, que está na nossa mão. Podemos fazer do nosso país um lugar melhor através do amor e do respeito", disse Barros após a competição ao canal SporTV 2.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Medalha de prata no skate park nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (5), Pedro Barros afirmou que a modalidade mostra que é possível construir um país melhor com "amor e respeito".

