O que esperar de Dorival Júnior no São Paulo

SÃO PAULO, SP, SANTOS, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fechou acordo com o técnico Dorival Júnior. O que esperar do trabalho dele em seu retorno ao Morumbi?

Dorival é adepto de times ofensivos, com posse de bola e prioriza jogadores técnicos.

Ele costuma priorizar a defesa quando chega em um novo clube e dá cara ao time com rapidez. Nos últimos anos, porém, suas equipes mostraram certa oscilação em momentos decisivos na parte final da temporada.

O esquema mais utilizado por Dorival é o 4-3-3. Foram raros os casos de esquemas com três zagueiros.

Dorival é conhecido pelo bom ambiente. Ao contrário de Ceni, ele é mais calmo, apaziguador e foge de embates. São raras as polêmicas públicas e os problemas são resolvidos internamente.

Dorival é um estudioso. O profissional acompanha tendências do exterior e está antenado com novidades táticas, apesar de manter certo conservadorismo. Esse foi um aprendizado da última passagem pelo Santos, quando tentou atuar com apenas um zagueiro e o time não rendeu.

ÚLTIMO TRABALHO

Uma das grandes virtudes de Dorival Júnior no Flamengo foi a capacidade de ter o prestígio do elenco. Os jogadores o ouviam e respeitavam suas preferências em campo.

O retorno do 4-3-3 foi implementado por Dorival, o que fez o time evoluir rapidamente. Anteriormente, com Paulo Sousa, o Flamengo atuava em um 3-5-2 com apostas arriscadas, como Everton Ribeiro de lateral.

Um dos méritos de Dorival foi encaixar Pedro e Gabigol juntos. A dupla deslanchou enquanto ele ainda comandava o time.

O ponto alto de seu trabalho foi ganhar o grupo e ter domínio nos vestiários, tendo total controle sobre o elenco.