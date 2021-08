'O mundo descobriu que o vôlei de praia é barato e traz medalha', diz Alison após eliminação em Tóquio

"O Brasil ganhou medalha de ouro em 2016 e não mudou nada, não teve investimento, ficou tudo parado, do mesmo jeito, menos etapas, esperando Alison e Bruno, Alison e Bruno, como foi com Ricardo e Emanoel", ressaltou.

Alison, ouro em 2016 com Bruno Schmidt, e Álvaro eram a última possiblidade de pódio para o Brasil no esporte. Com a derrota, pela primeira vez o Brasil fica sem medalha no vôlei de praia desde sua estreia em Olimpíadas em 96, Atlanta. Foram 13 medalhas até hoje.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Após a eliminação no vôlei de praia nas Olimpíadas de Tóquio, o brasileiro Alison, parceiro de Álvaro, reclamou da falta de investimentos no Brasil em relação ao esporte e destacou o surgimento de mais países, como Letônia e Suíça, na briga por medalhas.

