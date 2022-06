Novo contrato de Vini Jr no Real deve ter cláusula de rescisão de R$ 5,3 bi, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Vinicius Jr, de 21 anos, está prestes a estender seu vínculo com o Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', a renovação do contrato do atacante, que tem validade atual até julho de 2024, entrou na reta final e incluirá uma cláusula de rescisão de R$ 5,3 bilhões.

A publicação indica que os campeões da Espanha querem acertar o novo contrato até, no máximo, a próxima semana para fazer o anúncio oficial em julho. O único fator que ainda está travando o aperto de mãos é a duração do vínculo, já que o Real propôs que fosse até 2028, mas a ideia de Vini é que seja até 2026 ou 2027.

Com a renovação, o salário do atacante irá mais que dobrar, podendo chegar a R$ 53,3 milhões. Com essas cifras, ele entrará de vez no escalão dos principais atletas da equipe, de acordo com o periódico.

Após chegar ao Real Madrid em julho de 2018, Vini Jr teve um papel fundamental na equipe durante a temporada passada. Sob o comando de Carlo Ancelotti, ele terminou como o terceiro jogador que teve mais minutos, atrás apenas de Éder Militão e Courtois.

Além disso, o camisa 20 foi o vice-artilheiro da equipe, com 22 gols, e melhor assistente, com 20. O título da Liga dos Campeões, o 14º da história do Real no torneio, veio para consagrar a temporada do brasileiro e da equipe da capital espanhola.