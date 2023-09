Novo Airão e Alpha duelam hoje final da Série Prata do handebol do Amazonas

Manaus/AM - As equipes da Escola de Tempo Integral Danilo de Matos Areosa, de Novo Airão. e do Alpha, de Manaus, venceram seus desafios na semifinais do Campeonato Amazonense de Handebol Adulto Masculino da Série Prata 2023, asseguraram vaga à final e, de quebra, o acesso à elite da modalidade em 2024. Os jogos aconteceram na noite de segunda-feira (25), no ginásio Renné Monteiro.

Na primeira semifinal, jogo pegado entre Novo Airão e HCM/Unip/Manauara. Apesar do equilíbrio técnico, o gás da garotada do interior prevaleceu e a equipe venceu o duelo por 33 a 29. O destaque foi o goleiro Arlindo Silva, que fez milagres e foi eleito o melhor jogador da partida.

O técnico de Novo Airão, professor Júlio Higino, disse que o objetivo principal, que era o acesso, começou a ser planejado no ano passado.

“Planejamos essa campanha desde o ano passado, mas naquela ocasião perdemos nas semifinais. Desta vez o objetivo foi conquistado, que era o acesso, e agora é juntar as peças de novo e pensar na grande final”, disse o comandante.

O treinador destacou que a vaga na Série Ouro do handebol amazonense é resultado do talento dos atletas, do trabalho da comissão técnica e dos apoiadores públicos e privados do projeto.

“Agradecer o prefeito Frederico Júnior, o doutor Otávio (procurador-geral do município), a professora Neiliane Castro (coordenadora regional de Educação), a Anavilhanas Lodge. Agradeço também ao professor Erlann Fadoul, que é nosso atleta e também o responsável por trabalhar a nossa base no handebol”, concluiu Júlio Higino.

Outra semifinal

No outro jogo da noite, o Alpha Handebol Clube não teve dificuldades para garantir a vaga na Série Ouro ao vencer o Dance Hall Clube por 50 a 36.

Decisão

Novo Airão e Alpha, que foram os vencedores das semifinais, jogam a decisão nesta terça-feira (26), às 19h30, no ginásio Renné Monteiro. O jogo que valeria o terceiro lugar não vai acontecer, uma vez que o Dance Hall desistiu da disputa, ou seja, o bronze já é da equipe do HCM/Unip/Manauara. Os ingressos para a final custam R$ 10.

Com informações da assessoria