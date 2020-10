No Palmeiras, Andrey comanda treino diferente reforçado pela base

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira (26) para preparar-se pensando no jogo contra o Red Bull Bragantino, quinta (29), pela Copa do Brasil. O técnico interino Andrey Lopes organizou um trabalho técnico em espaço reduzido com uma peculiaridade: foi desenhado um losango no centro, e as jogadas precisavam passar por ele em duelos de times com sete jogadores cada.

Os titulares na vitória sobre o Atlético-GO não participaram e ficaram na parte interna, fazendo uma atividade regenerativa. Gustavo Gómez, suspenso no domingo (25), além dos jogadores que entraram no segundo tempo —Ramires, Lucas Lima, Willian, Gustavo Scarpa e Gabriel Silva— estiveram no treino, que contou com o reforço de atletas do sub-20.

Aníbal, Ramon, Gabriel, Robinho, Jhonatan, Carcelen e Fabinho foram "emprestados" pelo técnico Wesley Carvalho, que assistiu à atividade dos garotos com o profissional.

Enquanto o clube alviverde ainda busca um substituto para Vanderlei Luxemburgo, Andrey comandará mais dois treinos antes de visitar o Red Bull, às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, na partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Como Danilo e Gabriel Veron seguem com a seleção sub-20, a tendência é que o Palmeiras tenha praticamente a mesma escalação do fim de semana, com o retorno de Gustavo Gómez: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.