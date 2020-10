Botafogo recebe um desfalcado Cuiabá pelas oitavas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo entra em campo nesta terça-feira (27) pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube alvinegro recebe o Cuiabá, no Engenhão, a partir das 21h30.

Para o duelo, o time carioca deve ter pelo menos dois desfalques: Éber Bessa e Guilherme Santos foram diagnosticados com Covid-19 e por isso estão fora da partida.

O Botafogo tenta deixar de lado o mau desempenho que tem tido no Campeonato Brasileiro em busca de um maior sucesso na competição de mata-mata. No Nacional, o clube ocupa apenas a 16ª colocação, com 19 pontos.

Já o Cuiabá, que atualmente disputa a Série B do Brasileiro, também vive um momento difícil. O clube mato-grossense perdeu a liderança do campeonato após ficar três jogos sem vencer (foram duas derrotas e um empate).

Além disso, o elenco deve ter um desgaste físico alto nesta terça. Isto porque o time jogou no sábado (24) à noite, em Fortaleza, antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo.

Não bastasse esse cenário complicado, o Cuiabá ainda terá vários desfalques. Além de Romário, Auremir e Rafael Gava, que se recuperam de lesões musculares, o time não poderá contar com outros sete atletas, que já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes: Everton Sena; Luiz Gustavo; Felipe Ferreira; Felipe Marques; Élton; Jenison e Marcinho.

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Caio Alexandre, Rafael Forster, Keisuke Honda; Bruno Nazário, Pedro Raul, Rhuan. T.: Bruno Lazaroni

CUIABÁ

João Carlos; Hayner, Léo, Anderson Conceição, Lucas Hernández; Matheus Barbosa, Jean Patrick; Yago César, Élvis, Ferrugem (Lucas Ramon); Maxwell. T.: Marcelo Chamusca

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Horário: 21h30

Juiz: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)