No Mangueirão, Amazonas encara decisão pelo acesso contra o Paysandu

Manaus/AM - Paysandu e Amazonas se reencontram neste domingo (1º), às 16h30 (de Manaus), pela 5ª e penúltima rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de um Mangueirão lotado, com mais 40 mil pessoas presentes no confronto, que pode assegurar matematicamente o acesso ao time paraense. Todos os ingressos para a partida foram vendidos.

O Amazonas busca a terceira vitória seguida na segunda fase e precisa pontuar para retomar a posição dentro da zona de classificação. A partida terá transmissão ao vivo com imagens no canal fechado “Nosso Futebol” e na plataforma de streaming DAZN. Este será o terceiro duelo envolvendo as equipes, todos os anteriores aconteceram nesta edição da Série C e terminaram com vitória bicolor em Manaus.

A segunda vitória seguida sobre o Volta Redonda na rodada passada marcou uma reação do Amazonas dentro do quadrangular final e recolocou a equipe na briga pelo acesso, agora com seis pontos somados. Contudo, o time carioca venceu o Botafogo-PB no último sábado (30), e tomou a segunda posição do grupo C na abertura da rodada.

O resultado obriga o Amazonas a pontuar diante do Papão para voltar à zona de classificação e depender apenas das próprias forças para conquistar o acesso na última rodada, diante do eliminado Botafogo-PB. Caso seja derrotado pelo Papão, a Onça-pintada terá que vencer em casa e ainda torcer por um tropeço do Voltaço.

A lista de desfalques do Amazonas tem o atacante Ruan, que ainda se recupera de lesão e segue entregue ao departamento médico, além do volante Jiménez, expulso diante do Volta Redonda. Em contrapartida, o técnico Luizinho Vieira terá os retornos do atacante Luan e do zagueiro Thiago Spice, que cumpriram suspensão no Rio de Janeiro.

O time aurinegro deve ter uma única alteração: Spice tende a retomar a vaga na defesa ao lado de Jackson. No mais, a onzena dos últimos jogos pode ser mantida com: Edson Mardden; Patric, Thiago Spice, Jackson e Renan Castro; PH, Ítalo, Diego Torres e Rafael Tavares; Igor Bolt e Sassá.

Com 10 pontos somados no grupo C, o Paysandu está a um passo de conseguir conquistar uma vaga na segunda divisão nacional, mas para isso ainda precisa somar ao menos um ponto nas duas rodadas finais. A equipe bicolor vem de três vitórias seguidas, sendo a última sobre o Botafogo-PB por 3 a 2, fora de casa. Um empate assegura o acesso à Série B e de quebra a vaga na final da competição para disputar o título contra o Brusque.

O único desfalque do Paysandu é na área técnica. O comandante Hélio dos Anjos foi expulso no jogo passado, e pela segunda vez consecutiva nesta Série C, não vai estar à beira do gramado diante do Amazonas. O filho e auxiliar técnico Guilherme dos Anjos será o responsável por direcionar o time.

Dentro do campo, a alteração deve ser mínima, já que a base do elenco deve se repetir. O zagueiro Paulão segue de fora da temporada por lesão no joelho, enquanto o lateral Nino Paraíba segue punido pelo STJD. Na outra lateral, Eltinho já tem condições de jogo desde o último duelo, podendo ser opção para o lugar de Kevyn.

O Papão deve repetir a escalação do último jogo, com: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; João Vieira, Alencar e Robinho; Vinícius Leite, Mário Sérgio e Nicolas Careca.

O quarteto de arbitragem principal da partida será nordestino. Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, é o dono do apito, e será auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE). Michelangelo Martins de Almeida Júnior, também de Pernambuco, será o quarto árbitro, enquanto Thania Lopes da Silva, do Pará, atuará como quinto árbitro.

A partir desta fase, os jogos têm o auxílio do árbitro de vídeo. O responsável por comandar o VAR será Vinicius Furlan, de São Paulo. O analista do VAR será Herman Brumel Vani, também de São Paulo. E o observador será Adriano de Carvalho, de Tocantins.

Com informações da assessoria