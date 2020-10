NFL adia partida após ter seu primeiro surto de Covid-19 na temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de três semanas de jogos, a NFL, enfim, foi impactada pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Com um surto de infectados no elenco do Tennessee Titans, a liga decidiu pela primeira vez adiar um jogo na temporada. O duelo entre os Titans e o Pittsburgh Steelers, programado para domingo (4), agora não tem data para ser realizado.

A NFL publicou nesta quarta-feira (30) um comunicado para informar o adiamento da partida, de modo que a testagem diária siga sendo realizada e que seja garantido que todos estejam saudáveis e seguros para entrar em campo.

Apesar de não confirmar, a liga pretende realizar a partida na segunda ou terça-feira (6) da próxima semana, diminuindo o impacto na tabela de jogos da temporada. Porém, se novos casos forem revelados, existe a possibilidade de o jogo ser disputado somente no fim de outubro.

O Tennessee Titans é o primeiro time a sofrer impactos expressivos pela doença. No total, quatro jogadores testaram positivo para a Covid-19, além de outros cinco membros da franquia.

A equipe foi obrigada pela NFL a fechar as instalações esportivas até, pelo menos, o próximo sábado (3) para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. Assim, não haveria tempo para que o time se preparasse para a partida contra os Steelers.

O Minnesota Vikings, time derrotado pelos Titans no último fim de semana, informou que nenhum jogador está com a doença. Ainda assim, o time também foi obrigado a fechar as instalações na última terça (29) e só foi liberado para voltar a treinar nesta quinta (1º) para enfrentar no domingo o Houston Texans.

O técnico dos Titans, Mike Vrabel, revelou que os infectados apresentaram sintomas semelhantes aos de uma gripe comum, mas que todos passam bem. "Eu sei que haverá muitas perguntas, sobre quem é o culpado e onde ele começou. Ninguém é o culpado. Estamos em uma pandemia", disse Vrabel segundo a ESPN norte-americana.

O primeiro teste positivo foi revelado ainda no fim de semana com Shane Bowen, técnico de linebackers da equipe. No sábado (26), ele foi retirado da viagem a Minneapolis e imediatamente isolado dos outros membros. No domingo (27), todos os testes realizados na delegação deram negativo e, por isso, o jogo entre Titans e Vikings foi disputado.

Já na segunda (28), novos testes foram realizados seguindo as regras da NFL e três jogadores e cinco membros do staff da equipe testaram positivo. Na sequêncoa, um quarto jogador foi colocado na lista de infectados.

A NFL definiu um rígido protocolo de testagem em massa e isolamento para evitar que a temporada seja afetada pela pandemia. Todos os membros do elenco e comissão técnica são testados diariamente, com exceção ao dia de jogo.

Ao contrário da NBA, a liga não organizou uma bolha para isolar atletas e treinadores por conta da duração da temporada --de setembro a início de fevereiro-- e também pela falta de estrutura física com campos e hotéis para todos. Os elencos são formados por 53 jogadores, além dos membros da comissão técnica.