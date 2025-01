Neymar se despede do elenco do Al-Hilal e diz estar 'feliz de voltar para casa'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Próximo de ser anunciado pelo Santos, Neymar se despediu dos companheiros em vídeo publicado pelo Al-Hilal nas redes sociais.

No vídeo, o atleta revelou estar chateado por ter jogado menos do que gostaria: "As coisas não saíram como eu imaginava, eu não pude ajudar vocês da forma que eu queria, que era em campo, onde eu faço a melhor coisa da minha vida, que é jogar futebol. Mas Deus quis assim".

Neymar ainda comentou sobre estar feliz em retornar ao Brasil, e agradeceu recepção dos companheiros no Al-Hilal: "Hoje eu estou muito feliz de estar indo embora, voltando para casa, voltando para o meu país. São fora de série (membros da equipe saudita), são pessoas incríveis. Fico feliz de conhecer vocês, agradeço o carinho de cada um de vocês desde meu primeiro dia aqui. Com certeza, vocês vão ter um cara que vai torcer por vocês de lá, admirando o futebol vocês", completou.

O brasileiro está próximo de ser anunciado pelo Santos, onde fez as categorias de base e atuou até ser comprado pelo Barcelona. O presidente da equipe, Marcelo Teixeira, revelou o retorno do atleta antes mesmo do time: "Chegou a hora de você voltar para o seu povo, para sua casa", disse o dirigente, em vídeo publicado nas redes sociais.