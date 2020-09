Neymar pode pegar até sete jogos de suspensão por expulsão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Expulso na derrota do PSG contra o Olympique de Marselha por 1 a 0 em duelo realizado neste domingo (13), pelo Campeonato Francês, Neymar pode pegar até sete jogos de suspensão do torneio.

Segundo a rádio RMC Sport, a Comissão Disciplinar do futebol francês estabelece que esta pena se enquadra em uma agressão cometida com o jogo pausado e sem causar lesão -Neymar deu um tapa na nuca do zagueiro Álvaro González já no fim da partida. Ele acusa o adversário de racismo durante o confronto.

Caso Neymar seja punido, o tempo fora dos campos pode ser menor se os responsáveis entenderem que o comportamento do jogador tenha sido apenas de intimidação ou ameaça. Neste caso, o camisa 10 teria quatro jogos de "gancho".

A comissão se reúne todas as quartas-feiras para analisar as polêmicas da semana e aplicar as punições. Por tratar-se de um caso que repercutiu pelo mundo e que envolve uma acusação de racismo, é possível que o próximo encontro seja antecipado, até porque o Campeonato Francês tem datas apertadas nesta temporada.

JOGO TENSO

O clássico teve uma série de confusões desde o início da partida e acabou com 17 cartões amarelos e cinco vermelhos.

Aos 5 minutos do primeiro tempo, o atacante Ángel Di María, do PSG, foi atingido por González, do time marselhês, que foi advertido.

Neymar foi em direção aos dois para defender o companheiro de time. Em vídeo, é possível ouvir Neymar dizer "racismo, não" duas vezes em espanhol ao adversário.

Segundo registros, González teria chamado o brasileiro de "macaco". A discussão também teria envolvido um auxiliar do português André Villas-Boas, técnico da equipe visitante.