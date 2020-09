Álvaro Gonzalez se defende de acusações de racismo e Neymar detona

O zagueiro Álvaro González se defendeu das acusações de racismo contra Neymar. Em sua conta do Twitter ele publicou uma foto com amigos negros com a seguinte mensagem: 'Não há lugar para racismo. Carreira limpa e com muitos colegas e amigos no dia a dia. Às vezes você tem que aprender a perder e assumir isso em campo. Incríveis 3 pontos hoje", escreveu.

Horas depois o brasileiro comentou a postagem e detonou o adversário: "Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA", disparou.

Os dois tiveram um desentendimento durante o jogo do PSG contra Olympique neste domingo (13). Em um dos momentos, Neymar acusou Àlvaro de racismo.