Neymar participa de treino do PSG e fica mais perto de retorno

O PSG tem três amistosos pela frente em uma pré-temporada no Japão. Depois do Al Nassr, enfrenta o Cerezo Osaka (28/07) e a Inter de Milão (01/08).

O brasileiro deve ganhar alguns minutos no amistoso do PSG contra Al Nassr. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), às 7h20 (de Brasília).

