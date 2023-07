Barcelona atualiza estado de jogadores e se prepara para encarar o Arsenal

O surto fez com que o amistoso contra a Juventus fosse cancelado neste sábado (22). A partida faz parte de um tour do Barcelona nos Estados Unidos durante a pré-temporada.

O time espanhol esclareceu que não houve mais casos de gastroenterite viral no elenco nas últimas horas. Os atletas detectados com o diagnóstico estão sob tratamento e em "evolução favorável".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.