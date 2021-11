Neymar não irá participar de jogo contra a Argentina nesta terça-feira

"Por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção brasileira para San Juan [Argentina], local do jogo desta terça-feira", informou a CBF, em nota à imprensa.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) , Neymar reclamou de dores no adutor da coxa esquerda durante o treino desta segunda-feira (15), na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo.

O atacante Neymar não irá participar do jogo da seleção brasileira contra a Argentina que ocorrerá na terça-feira (16), pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.