Neymar impõe contratação de Messi para renovar com PSG

Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2022, mas ja deixou claro que só pretende renovar contrato caso o clube consiga fechar Lionel Messi. O argentino está no último ano de contrato com o Barcelona.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Neymar se sente líder do PSG e deseja voltar a jogar ao lado de Messi. O Paris Saint-Germain é o único clube com poder para contratar o argentino sem sofrer danos financeiros.