Neymar é suspenso de jogos após expulsão em partida com polêmica de racismo

Em reunião realizada nesta quarta-feira (16), a comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), puniu o atacante brasileiro Neymar com dois suspensão de dois jogos no clássico contra o Olympique de Marselha.

De acordo com o Globo Esporte, a LFP também decidiu investigar o zagueiro espanhol Álvaro González, com quem Neymar teve desentendimento e o acusou de racismo.

O craque do PSG ficará de fora de dois jogos, mas pode ser punido com mais um jogo no banco, caso se envolva em algum problema disciplinar nos próximos dez jogos de competições da LFP.