Neymar e Messi são vaiados por torcida do PSG contra o Bordeaux

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os torcedores do Paris Saint-Germain mostraram neste domingo (13), no estádio Parque dos Príncipes, em confronto da equipe com o Bordeaux, sua insatisfação com a eliminação para o Real Madrid, nas oitavas de final da Champions League.

O time parisiense foi bastante vaiado durante a partida, principalmente Neymar e Lionel Messi, que ouviram reclamações das arquibancadas e vaias a cada toque que deram na bola. Nem mesmo o gol marcado pelo atacante brasileiro e a boa atuação do argentino foram capazes de diminuir as críticas.

Kylian Mbappé, por outro lado, foi poupado das manifestações de insatisfação. O francês, que abriu o placar diante do Bordeaux, havia anotado os dois gols do PSG na série com o Real, pelo torneio europeu.

Durante a semana, depois da derrota por 3 a 1 para os espanhóis, no Santiago Bernabéu, ultras do PSG anunciaram um grande protesto para o compromisso pela Ligue 1. Eles pedem a renúncia da diretoria do clube, especialmente a saída do diretor brasileiro Leonardo e do presidente Nasser Al-Khelaifi.

Neste domingo, Mbappé abriu o placar após boa jogada de Lionel Messi, que encontrou Wijnaldum em ótima posição para invadir a área e servir Mbappé. O francês só desviou para o gol, ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, Messi deu outro grande passe em profundidade, desta vez para Hakimi, que entrou pela direita e cruzou rasteiro para Neymar completar e ampliar a vantagem. Parte do estádio Parque dos Príncipes comemorou, outra parte vaiou o camisa 10.

O argentino Leandro Paredes anotou o terceiro, também após passe de Messi. Assim como Mbappé, Paredes teve seu gol mais celebrado que o de Neymar.