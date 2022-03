Naomi Osaka chora após insulto de torcedor e é derrotada em Indian Wells

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Naomi Osaka, nº 85 do mundo, foi eliminada do Masters 1000 de Indian Wells hoje (13), após ser derrotada pela russa Veronika Kudermetova (24 do mundo) por 2 sets a 0 (6-0 e 6-4). Durante o primeiro set, a tenista japonesa foi ofendida por uma torcedora e se abalou, chorando enquanto se recompunha para voltar à partida.

O episódio aconteceu, mais especificamente, após o fim do segundo game do jogo, quando uma espectadora gritou: "Naomi, você é uma droga!". A tenista japonesa sacou em meio a lágrimas e reclamou com a arbitragem, pedindo a expulsão da torcedora. Abalada, ela não conseguiu fazer frente à adversária e sofreu um 'pneu' no primeiro set, equilibrando as ações no segundo.

Após o jogo, Naomi Osaka fez questão de ficar em quadra e explicar o ocorrido. Ela contou que se recordou de um episódio em que as irmãs Williams foram vaiadas no mesmo torneio, em 2001. Na ocasião, Venus estava na torcida pela irmã, que disputava a final. O ocorrido fez com que elas boicotassem o evento por 14 anos.

"Eu só queria dizer obrigado, sinto que já chorei o suficiente em frente às câmeras. Para ser honesta, já fui insultada antes. Isso não me incomoda, mas ser ofendida aqui Eu assisti a um vídeo de Venus e Serena [Williams] sendo insultadas aqui. Se você nunca viu, você deveria ver. Não sei por quê, mas isso entrou na minha cabeça e ficou passando repetidamente", disse Osaka ainda na quadra após a derrota.

Este foi o primeiro torneio de Naomi Osaka desde o Aberto da Austrália, em janeiro, em que ela foi derrotada na terceira fase. Durante a temporada 2021, a tenista japonesa, vencedora de quatro Grand Slams, não disputou algumas competições para cuidar da saúde mental.