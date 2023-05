Neymar deixa top 10 de atletas mais bem pagos do mundo após 5 anos; veja

A última vez que Neymar não figurou entre no top 10 da lista foi em 2017, quando estava em 18º. A sua melhor colocação veio em 2019, quando entrou no 'pódio', em terceiro.

O jogador de 31 anos recebeu R$ 50 milhões a menos do que no ano passado. A queda no valor se deu na quantia correspondente ao campo, que foi R$ 99 milhões menor em comparação à de 2022, já que ele ganhou R$ 49 mi a mais com seus patrocínios e negócios.

Neymar ganhou R$ 422 milhões no período, mas caiu nove posições no ranking -foram R$ 248 mi em salários e bônus, e R$ 174 por sua atuação fora das quatro linhas. Ele foi o quarto da lista em 2022, atrás somente de Messi, LeBron James e CR7.

