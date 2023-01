Neto crítica ausência de campeões mundiais no velório de Pelé

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O ex-meia e apresentador de TV Neto criticou a ausência dos jogadores tetracampeões e pentacampeões mundiais no velório de Pelé, que acontece desde as 10h desta segunda-feira (2) no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

"O Pelé é um cidadão do mundo, está no nível de Nelson Mandela [ex-presidente da África do Sul] e Mahatma Gandhi, mas o brasileiro não sabe reconhecer ", afirmou.

"Nem o técnico da seleção veio", criticou em referência a Tite, que deixou o comando do Brasil após eliminação na Copa do Mundo do Qatar, no mês passado.

"Mas o importante é que o povo veio", completou ele sobre o público que no início da madrugada chegava a quase 2,5 km de fila e três horas de espera.

Neto chegou ao velório por volta de 1h desta terça (3) e entrou na Vila Belmiro pelo portão reservado às autoridades.

Ao longo do dia, basicamente ex-jogadores do Santos visitaram o velório, como o lateral Zé Roberto e o volante Elano, além dos que participaram da era Pelé, como o atacante Pepe.