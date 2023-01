Jogador da NFL precisa ser reanimado em campo e é levado para o hospital em estado crítico

Após o acontecimento o jogo foi suspenso. O duelo é válido pelo Monday Night Football da 17ª semana da temporada da NFL, e os Bills lideravam por 7 a 3 no momento do acidente.

Hamlin, 24, se chocou com o jogador do Bengals, Tee Higgins, recebendo uma forte pancada no peito. Ele se levantou rapidamente e, poucos segundos depois, caiu desacordado. As imagens são fortes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Damar Hamlin, do Buffalo Bills, precisou ser retirado de ambulância do Paycor Stadium após desmaiar durante partida contra o Cincinnati Bengals, nos Estados Unidos.

