Netinho perde nas oitavas do Taekwondo, mas ainda pode brigar pelo bronze

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Edival Pontes "Netinho" foi derrotado pelo turco Hakan Receber nas oitavas de final do taekwondo, na disputa por até 68 kg, neste domingo (25). Porém, ele ainda tem uma esperança de disputar o bronze caso o seu adversário chegue à final.

Com um chute no capacete para cada lado, o turco saiu na frente no primeiro round pelo placar de 8 a 3. Ao fim do segundo assalto, Edival e Receber fizeram uma trocação franca que ampliou bem o placar do combate. O turco continuou na frente, mas com menos vantagem: 16 a 14.

No terceiro e último round, Receber conseguiu encaixar mais chutes e conseguiu a vitória por 25 a 18.

Edival agora aguarda pelo desempenho de Hakan. Caso o turco chegue à final, Netinho terá a chance de uma repescagem contra o lutador derrotado por Hakan nas quartas de final e, se vencer, disputará a medalha de bronze.

O paraibano Edival Pontes tem 23 anos e está disputando a sua primeira Olimpíada. Ele foi ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014 e nos Jogos Pan-Americanos de Lima, disputado em 2019.