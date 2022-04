Nenê pede desculpas por revolta com substituição no Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os jornalistas aguardavam a agendada entrevista coletiva de Yuri Lara no CT Moacyr Barbosa, mas foram surpreendidos com um depoimento de Nenê antes. O meia fez questão de pedir desculpas públicas por sua postura após ser substituído no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Vila Nova, em São Januário (RJ), na última sexta-feira (8), na estreia do Vasco na Série B.

Na ocasião, ao perceber que sairia para a entrada do atacante Getúlio, ele imediatamente se irritou, tacou sua braçadeira de capitão no gramado, gesticulou bastante e teve que ouvir seus companheiros lhe pedindo calma. Mais tranquilo nesta terça-feira (12), o jogador de 40 anos fez questão de deixar claro que não quis prejudicar o pressionado técnico Zé Ricardo.

"Só estou aqui para dar uma declaração rápida em relação a minha atitude do último jogo, fiquei angustiado durante o final de semana, tive a oportunidade de conversar com o Zé. Todo mundo me conhece e sabe que eu não fiz nada para prejudicar ele, eu fiquei realmente ansioso para me desculpar. Falei com o grupo também, o Zé disse que poderíamos resolver internamente, mas fiz questão de vir aqui pedir desculpas. Como capitão eu tenho que ser o exemplo e essa atitude não foi legal", declarou.

Na sequência, Nenê deu a entender que todo o contexto que envolveu a partida acabou influenciando, embora não tenha frisado que isso não justifica sua atitude:

"Era o primeiro jogo, estava ansioso, estádio lotado, queria dar a vitória para o nosso torcedor, mas isso não justifica a minha atitude, de forma alguma. Eu estou aqui de coração aberto pedindo desculpas e bola para frente. Tentar cada dia melhorar. Não é porque tenho 40 anos que vou deixar de errar, aprender e todos podem ter certeza que vou continuar dando a vida pelo Vasco da Gama, para conquistarmos nosso objetivo".

O Vasco volta a campo no próximo sábado (16) onde enfrentará o CRB, em Maceió (AL), pela segunda rodada da Série B.